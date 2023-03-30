峇里島聖山除褲露股打卡被轟褻瀆文化　俄男遭驅逐出境

俄羅斯一名男子，因早前在印尼峇里島被當地人奉為聖山的阿貢火山（Mount Agung）上脫褲拍照，其後更上載至社交網絡，結果引發爭議，遭狠批褻瀆當地文化。雖然男事主已將相關照片刪除，並公開道歉，惟他仍遭印尼當局驅逐出境，同時被禁止入境至少6個月。



英國廣播公司（BBC）3月29日報道，事發於上週，名為尤里（Yuri）的男事主當日前往阿貢火山觀光，期間竟脫下褲子露出屁股拍照，並上載至社交網絡。照片隨即引來當地居民及其他遊客不滿，峇里島法律與人權辦公室主任納皮圖普盧（Anggiat Napitupulu）更批評尤里的行為不當，不僅有違道德，亦不尊重當地文化。

尤里當日前往阿貢火山觀光，期間竟脫下褲子露股拍照。（圖片來源：Instagram＠chila_brazila）

事後尤里將相關照片刪除，並與當地社區領袖見面，參加特別的淨化儀式，同時在社交網絡拍片公開道歉。他在片中表示，會為褻瀆聖山的行為負責，「我的行為沒有任何藉口，導致這件事發生的唯一原因，就是我本人極度無知。」

除了脫褲拍照外，尤里亦被指參加了一個未有事先登記的7人登山團，違反了當地的規定。印尼當局最終決定驅逐他出境，同時將其列入黑名單，禁止入境至少6個月。俄羅斯駐峇里島名譽總領事維賈亞（Wijaya）其後評論事件，形容尤里「瘋了」，強調當局將他驅逐出境是正確的做法。