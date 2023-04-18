G7聯合聲明談及對華表態　北京：粗暴干涉中國內政

七國集團（G7）外長會4月18日發布聯合聲明，中國外交部發言人汪文斌同日稱，G7外長會無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政，惡意污蔑抹黑中國。



汪文斌18日主持例行記者會。有記者指，G7外長會發布聯合聲明，再次確認台海和平穩定的重要性，對東海、南海、涉疆、涉藏等問題表明關切，敦促中方確保透明、可預測、公正的營商環境。記者要求中方評論。

汪文斌表示，G7外長會聯合聲明字裏行間充斥着傲慢、偏見和反華、遏華的險惡用心。他指中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已向會議主辦國日本方面提出嚴正交涉。

他指出，台灣是中國領土神聖不可分割的一部份，一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。他說要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何「台獨」行徑，香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，絕不容任何外部勢力以任何名目、任何方式干涉。他稱當前東海、南海局勢總體保持穩定，相關國家應切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止挑撥地區國家關係，製造陣營對抗。

汪文斌強調，中方再次敦促G7反躬自省自家的問題，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不要昧於世界大勢和時代潮流，不要在居高臨下對他國指手畫腳，停止粗暴干涉別國內政，停止人為製造國際社會的對立和分裂。

他指作為全球最具活力和潛力的市場之一，中國始終致力於為外國投資者營造穩定、公平、透明、可預期的投資營商環境，G7一些成員無視市場經濟和公平競爭原則，泛化濫用國家安全概念，極盡無理打壓別國企業之能事，沒任何資格對中國說三道四。