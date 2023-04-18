耶倫：對俄制裁或影響美元主導地位

美國財長耶倫（Janet Yellen）說，美國對俄羅斯和其他國家實施經濟制裁，可能危及美元的主導地位，因為被制裁國家將會尋求替代方案。



耶倫4月16日接受美媒訪問時，表達這層擔憂。

她說：「我們實施與美元角色有關的金融制裁措施是有風險的，因為隨着時間的推移，它可能會破壞美元的主導地位。」這是因為中國、俄羅斯與伊朗等國家會想要尋找美元以外的替代貨幣。

但耶倫指出，美元作為全球結算貨幣的原因，是因為其他國家很難找到具有相同屬性的替代貨幣。

耶倫也提醒說，強大的美國資本市場和法治「對於一種將在全球範圍內用於交易的貨幣來說至關重要。我們現在還沒有看到任何其他國家擁有這個基本的機制基礎，能夠讓它的貨幣在全球範圍服務」。

此外，在美國和盟友共同制裁俄羅斯的問題上，耶倫指出，制裁是「極其重要的工具」。

當記者問及是否可能通過使用凍結的俄羅斯資產來重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭時，耶倫答道：「俄羅斯應該為它造成的損失付出代價。」

但她說：「法律限制我們對被凍結的俄羅斯資產的處理方式，我們正在與夥伴國討論未來的可能計劃」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

