蘇丹武裝衝突　敵對雙方同意停火24小時

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）4月15日起爆發衝突。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日稱，一個美國外交使團車隊17日在蘇丹遇襲，幸所有遇襲人士安全。布林肯18日就此事分別致電蘇丹政府軍和RSF領袖。在美方施壓下，蘇丹敵對雙方的指揮將領同意，自當地周二（4月18日）晚上開始停火24小時。



在美國外交使團車隊17日在蘇丹遇襲，布林肯分別致電RSF領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo），以及蘇丹政府軍陸軍總司令布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan），呼籲停火24小時停火，讓蘇丹人民能安全回家，以及為有需要者提供救援。達加洛在通話後表示，RSF批准停火，以確保平民安全通行和傷員撤離。

蘇丹執政軍事委員會發言人喀巴什（Shams El Din Kabbashi）也透過阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya TV）表示，停火將於當地時間周二晚6時開始，但不會超過雙方約定的24小時。

蘇丹武裝衝突至今已造成全國至少185人死亡，引發聯合國所說的災難性人道危機，包括衞生系統幾近崩潰。在周二稍早時間，槍聲在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）各地響起，伴隨着戰機轟炸和砲火爆炸聲，鄰近城市恩圖曼（Omdurman）和巴赫里（Bahri）的居民也稱，空襲令建築物震動。