波蘭將恢復烏克蘭穀物轉運　仍繼續禁止進口

波蘭及匈牙利4月16日宣布，為保護當地農業，決定禁止從烏克蘭進口穀物以及其他食品。斯洛伐克4月17日也指，會暫時停止從烏克蘭進口穀物以及其他選定產品。波蘭農業部長泰勒斯（Robert Telus）周二（4月18日）表示，波蘭已經與烏克蘭達成協議，周五（21日）起恢復讓烏克蘭穀物通過其領土轉運，但過程將受到監控和嚴格密封。 波蘭發展部長布達（Waldemar Buda）強調，將繼續禁止烏克蘭食品進口波蘭。



泰勒斯表示，已經建立機制，在容許烏克蘭穀物以及其他食品轉運的同時，能確保不會有任何一噸穀物留在波蘭。

波蘭此舉為回應該國農民不滿，原因俄烏戰事開打後，烏克蘭經由黑海出口糧食路線受阻，大批糧食積壓中歐，打擊多國農產品銷情及農民收入。波蘭執政法律公正黨（PiS）依靠農村選民支持，為消弭農民不滿，因此停止烏克蘭穀物及食品進口。

另一方面，俄羅斯外交部拉夫羅夫（Sergei Lavrov）下週將在紐約與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會面，討論烏克蘭黑海穀物出口協議。該協議將在5月18日到期，但估計延長前景不樂觀，俄羅斯曾表明除非其產品出口要求得到滿足，否則不會延長相關協議。