菲律賓總統準備召見中國大使　要求解釋「火上澆油」言論

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）將召見中國駐菲律賓大使黃溪連，要求中國大使就菲律賓在台灣問題「火上澆油」的言論作出解釋。



黃溪連上週在馬尼拉出席第八屆中菲馬尼拉論壇時，指責菲律賓開放靠近台灣海峽的軍事基地供美軍使用，只會給台海局勢「火上澆油」。

彭博社報導，小馬可斯星期三（4月19日）說，他「很快」就會與黃溪連見面，指他對黃溪連近來的言論「有點吃驚」。

小馬可斯說：「我相信他一定會非常著急地想為這一內容作出解釋。」

黃溪連曾表明：「如果菲方真的擔心在台15萬勞工的安危，那就更應該旗幟鮮明地反對台獨，而非向美開放緊鄰台海的軍事基地，這樣只會火上澆油、推波助瀾。」

對此，小馬可斯回應稱，黃溪連應該是想呼籲「菲律賓不要挑起或加劇緊張局勢，因為這將對菲律賓人造成嚴重影響」。

他補充說，「我就是這麼認為的」，黃溪連的言論肯定是在「翻譯中丟失了」。

菲律賓4月初公布新開放給美軍使用的四個軍事基地，使總數增至九個。其中，位於伊莎貝拉省（Isabella）和卡加延省（Cagayan）的三個新基地北朝台灣，巴拉望省（Palawan）的基地則靠近南中國海主權受爭議的南沙群島。

本文獲《聯合早報》授權轉載

