加拿大警方調查兩中國「警察站」　涉恐嚇騷擾在加華人

中國在加拿大設立「警察站」一事繼續發酵。加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）3月9日表示，目前正在調查兩個位於魁北克省（Quebec）的「警察站」，並懷疑其由中國政府官員所經營。



加拿大皇家騎警當日早上發出電子郵件，證實警隊的國家保安聯合執法小組（Integrated National Security Enforcement Team）已對該兩個警察站進行公開調查，並透露其中一個位於蒙特利爾（Montreal），另一個則位於寶樂沙（Brossard）。

警方又指，這些警察站很可能會威脅或傷害在加華人，強調當局不會容忍任何恐嚇、騷擾當地僑民社區或個人的行為，「我們正在採取行動，目的是揭發及打擊這些由外國政權所支持的犯罪活動。」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）較早前亦曾表示，警方正跟進中國警察站一事，「我們的情報系統正在認真處理，這是我們非常關切的一個問題。」

有人權組織去年發表報告，稱中國在加拿大設立「非法的警察站」，並騷擾在加中國人，加拿大警方於是調查。中國外交部其後稱，這些「國外警察站」其實是涉僑事務海外服務站，功能包括為無法及時回國的中國公民辦理更換駕駛執照等服務，「我們希望有關方面停止炒作，製造緊張局勢。以此為藉口抹黑中國是不可接受的。」