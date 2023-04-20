歐盟擬暫時限制進口烏克蘭穀物　資助受影響東歐農民

俄烏戰爭爆發超過一年，出口穀物成為烏克蘭賺取收入的主要途徑之一，惟近期多個與烏克蘭相鄰的國家都以保護當地市場為由，限制或禁止進口烏克蘭穀物。歐盟計劃向有關國家提供1億歐元援助，同時考慮對烏克蘭穀物採取進口限制。



路透社4月19日報道，保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞及斯洛伐克聯合投訴後，歐盟委員會（European Commission）表示會對小麥、玉米、葵花籽、油菜籽採取緊急預防措施。

報道引述一名歐盟官員指，有關措施將容許烏克蘭的穀物經該五個國家出口至歐盟其他成員國或世界各地，並估計限制令會維持至今年6月底。

烏克蘭原本經黑海出口穀物，但受到俄烏戰爭影響，基輔方面就改為經過該五國出口，但卻造成樽頸效應，數以百萬噸廉價烏克蘭穀物滯留鄰國，當地農民被迫與此競爭，他們認為事件扭曲價格和需求。

波蘭日前決定禁止部分烏克蘭進口後，匈牙利20日亦宣布在6月30日前，暫時封殺穀物、麵粉、蜜糖、肉類等25款烏克蘭農產品，其他東歐國家都有意跟隨，因此令歐盟飽受壓力，希望找出共同方案。

另外根據歐盟與烏克蘭在2016年簽署的自由貿易協定，由烏克蘭進口主要敏感農產品都屬於關稅及配額對象，但在俄烏戰爭爆發後，歐盟同意在今年6月前暫停徵收關稅，而布魯塞爾方面則有意延長措施一年。

歐盟委員會計劃調查是否向其他敏感農產品採取措施，並與保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克以及烏克蘭農業官員19日商討，與會的波蘭農業部長泰勒斯（Robert Telus）表示，這些國家希望遊說歐盟，表達保障當地其他產品的要求。