普京將在白羅斯部署核武　烏克蘭德國北約譴責

俄烏戰爭持續，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月25日宣布將在白羅斯（Belarus）部署戰略核武，烏克蘭其後於26日呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議，而德國及北約（NATO）組織亦譴責俄方行動，批評是「危險及不負責任」。



烏克蘭外交部當日強烈譴責，並呼籲聯合國安理會召開緊急會議，商討抵制莫斯科的核訛詐；烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）則指，俄方此舉如同將白羅斯當作「核人質」（nuclear hostage）。

德國外交部指，俄羅斯在白羅斯部署戰略核武，是進一步的核恐嚇圖謀，強調德方不會被嚇退，並指普京將此舉與北約國家共享核武做對比屬誤導，且完全無法正當化俄方行動。

北約亦批評普京發表核武論調「危險及不負責任」，「俄國提及北約共享核武器是徹底的誤導......（北約）盟友的行動完全尊重對國際的承諾，而俄國卻一直違反有關軍備控制的承諾，最近就宣布擱置新裁減戰略武器條約。」

普京早前宣布將在白羅斯部署戰術核武，指是因應英國向烏克蘭供應貧鈾彈，亦同美方幾十年來一直在歐洲部署核武一致，強調沒有違反核不擴散承諾，預計7月前完成興建儲存核武的設施。美國防部其後指，暫時未見到俄方有使用核武的跡象，目前毋須調整戰略核姿態。