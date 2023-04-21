秦剛談俄烏戰爭：中國不拱火澆油　秉持公正勸和促談

中國國務委員兼外交部長秦剛4月21日在出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式併發表主旨演講時表示，面對烏克蘭危機延宕，中國不是拱火澆油，而是秉持公正、勸和促談。



據中國外交部網站引述中國外長表示，中國發展的目的不是稱王稱霸，中國文化的字典裏沒有國強必霸，中國外交的風骨是不懼霸權。迄今，中國是全球唯一將「堅持和平發展道路」載入憲法的國家，是派遣維和人員最多的安理會常任理事國，是五核國中唯一承諾不首先使用核武器的國家。中國已加入20多項多邊軍控條約，並推動五核國達成防止核戰爭聯合聲明。對於國際爭端，中方主張協商對話，和平解決。

秦剛說：「習近平主席提出的全球安全倡議，指明瞭共同安全、普遍安全的正確方向。冤家宜解不宜結，在中國推動下，沙特和伊朗實現復交。我們欣慰地看到，有更多的國家正在握手言和。面對烏克蘭危機延宕，中國不是拱火澆油、趁機漁利，而是秉持公正、勸和促談，給危機『減壓』、讓局勢『降溫』。事實證明，中國邁向現代化，是和平力量的增長，是正義力量的壯大。「

據悉，「中國式現代化與世界」藍廳論壇由中國公共外交協會、中國人民外交學會和上海市人民政府共同主辦，近80國政府、智庫、媒體代表參加。中國國家主席習近平當天向論壇致賀信。