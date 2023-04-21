Twitter搣柴＋標籤風波：一些賬號藍剔被刪

由美國富商馬斯克（Elon Musk）持有的社交媒體Twitter4月20日開始刪除一些賬號的驗證標誌（藍剔，又稱「藍勾勾」）。



很多知名人士的賬號驗證標誌都已被刪除，包括：教宗方濟各（Pope Francis）、美國前總統特朗普（Donald Trump）、加拿大偶像歌手Justin Bieber等。其他政治人物、國家機構、媒體機構和記者的賬號也出現類似情況。

美國前總統特朗普的Twitter賬號2022年11月20日被解封，來到2023年4月，賬號的藍剔被刪除。圖為4月14日，美國印第安納州印第安納波利斯，特朗普出席美國全國步槍協會年度大會，在台上演講。（Evelyn Hockstein／路透社）

Twitter將一些「政府資助媒體」（Government-funded Media）搣柴。所謂「政府資助媒體」，意即政府涉及媒體的內容編撰。例子包括美國全國公共廣播電台（NPR）及加拿大廣播公司（CBC）。

CBC的Twitter帳戶在4月16日被標籤為「政府資助媒體」後，該公司隨即提出抗議，強調公司編採獨立自主，Twitter其後將對方的標籤改為「獲政府資助69%的媒體」，結果惹來CBC的批評，形容做法輕佻。

除了NPR及CBC「被標籤」，英國廣播公司（BBC）被標籤為國家附加媒體（state-affiliated media）。這些媒體都很不滿，其中NPR及CBC暫停其在Twitter的活動，指出有關標籤沒準備反映它們的管治結構。