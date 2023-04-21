移加香港女醫生手腳遭綁墮樓慘死　病人與前員工極度哀傷

加拿大卡加里（Calgary）4月15日晚上7時15分發生離奇命案，其中一名死者是來自香港的女醫生謝淑華（Joanne Suk-Wah Tse）。她手腳遭綁後被人在至少在18樓的地方拋下或推下墮樓死亡。事件震撼當地社區，曾受其照顧的病人及員工對她生前的專業態度和耐心交口稱讚，無不為她慘死感覺驚嚇與悲傷。



謝女生前在當地經營診所。加拿大電視網（CTV）卡加里分部19日引述她的病人兼前員工Judy Chan稱，謝女是香港移民，兩人在25年前認識。謝女多年來對自己照顧有加，教她有關醫護界的知識，告訴她在醫療機構工作是什麼回事，這讓Judy決定投身這一行。

Judy稱她與其母都是謝女的病人，母親與謝女年齡相仿。

Judy稱謝女就像她的第二位母親。她稱完成學業後便成為謝女的員工，兩人共事8年。

她（謝女）就像我的第二位母親，因我花很多時間做功課，我一放學就到那裏（謝女的診所）。 謝女的病人兼前員工Judy Chan

事有蹺蹊？

加拿大電視網引述Judy Chan憶述最後一次與謝女接觸的情形。她稱本在14日預約面見謝女，其母的預約則安排在17日，即案發後2天。但Judy和媽媽都接到電話，稱她倆都須另外找新的醫生看診。

Judy在憶起已去世的謝女時，看來是想到她印象中的堅強的謝女，又似乎認為這位良師益友從未離去：

我幾乎認為她現在會趨前跟我說：『哦，你認為一個男人可以把我打倒嗎？不』。 曾是謝女的病人兼前員工的Judy Chan

在加拿大被推落樓慘死的香港女醫生謝淑華，在卡加利開設診所。（Google map 街景圖）

《卡加里先驅報》19日引述謝女生前的病人Eileen Neu稱，育有兩子的謝女近期離婚，2名兒子分別居於香港及卡加里。

Eileen Neu稱她在大約2年前已是謝女的病人，謝女的死訊令她心碎：

我只想哭，（她）不僅是一名醫生，也是一位朋友。她是一位非常優秀的醫生，很難找到像她這樣的家庭醫生。她有耐性，她對工作有熱忱，我可說她是愛她的工作。 謝女生前的病人Eileen Neu

謝女生前的數名病人18日在診所門外留下鮮花、卡片致哀，其中3年前從香港移居當地的Michael Lai稱，是謝女生前發現其妻胃部出現腫塊，救了老婆一命。

如果不是她（謝女）及早發現，它（其妻的腫塊）將變成癌腫。 香港移民Michael Lai

謝女生前在一眾病人心目中的好醫生，惟記者從網上查找資料時發現，有與謝女全名相同的一名醫生因未向衞生廳提供病人紀錄，被判做出不專業行為，2021年面對處分。

圖為發生兇案的加拿大卡加里Westgate Park。（Google街景）

事發地點位於卡加里Spruce Cliff社區一個名為Westgate Park的屋苑的多層住宅大樓，距離謝女位於Bow Trail SW的診所僅數個街區。

救護人員接報到場並評估情況時，目睹疑兇從高樓露台跳下，他當場死亡。

警方17日證實死者是69歲女醫生謝淑華，隨後自殺的男子為61歲的唐德林（De Lin Tang，音譯），暫未知疑兇犯案動機。

負責調查的高級警長格雷格森（Sean Gregson）17日出席記者會稱，兩名死者生前正在發展新的關係，至於關係性質以及發生什麼導致慘劇，有待釐清。格雷格森稱他加入警隊24年從未見過類似事件。

案發不少街坊在場目睹，警方16日派受害者援助支持小組（VAST）到事發地點，向目擊者提供免費支援。