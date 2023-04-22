穆斯林4月22日慶祝開齋節

穆斯林正在慶祝其一年中最重要的節日之一——開齋節。這一慶祝活動以突厥語名稱「烏拉扎・巴依拉姆」（Uraza Bayram）而聞名，標誌着神聖齋月期間禁食的結束。



俄衛網4月22日稱，根據記載，先知穆罕默德在624年設立了這個節日。

在這個節日之前的齋戒月里，穆斯林信徒們白天不吃喝，不娛樂。同時他們還會於夜禱後在教眾中進行的特別祈禱，即「Tarawih」。在每個白天結束時，這些限制將取消，穆斯林們會聚集在一起享用開齋飯（iftars），即集體用餐。

在齋月期間，人們習慣於進行開齋節捐獻（zakat ul-fitr），中國人稱為「開齋捐」。這是每個擁有超過其基本需求的資產的穆斯林的宗教義務，目的是使社會中的窮人都得到照顧。收集到的錢將用於慈善事業。

在節日期間，穆斯林信徒們聚集在一起進行聯合祈禱，由「穆夫提」（伊斯蘭教教法說明官）或「伊瑪目」（伊斯蘭教長）進行佈道。然後他們會回家與家人一起慶祝開齋節。按照慣例，在這一天要擺上一桌豐盛的菜餚。穆斯林們會互相祝賀：「Eid Mubarak！」（「開齋節吉祥!」）。在2023年，齋月的起止日期分別為3月22日和4月20日。

莫斯科地區的穆夫提・魯山・阿巴索夫說：「莫斯科的清真寺將有至少15萬同胞參加開齋節，在莫斯科和整個地區約有50萬人參加。在莫斯科約有20萬人，而在莫斯科地區有30萬人。我們所有的清真寺都將參與其中，在莫斯科地區，將額外分配約50個場地。」