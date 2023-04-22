逾千人葬身大海　二戰日本戰俘船沉沒南海81年後尋獲

海洋考古組織4月22日表示，他們找到了二戰期間的日本戰俘運輸船「蒙得維的亞丸」 號（Montevideo Maru，もんてびでお丸）的殘骸，這艘船在菲律賓附近遭到魚雷襲擊，船上近1,000名澳洲人喪生。



組織此次任務的海洋考古組織Silentworld基金會表示，這艘船於1942年7月1日被一艘美國潛艇擊沈，當時艇員沒有意識到船上載有戰俘。這艘船是在水下4公里多的地方被發現的。

「蒙得維的亞丸號」的沉沒是澳洲有史以來最嚴重的海上災難，造成約979名澳洲公民死亡，其中包括至少850名軍人。

該基金會表示，船上還有來自其他13個國家的平民，使遇難者總數達到約1,060人。

經過5年的計劃，探險家們於4月6日在菲律賓呂宋島西北的中國南海開始搜尋沈船，並在12天後使用高科技設備（包括帶有聲納的自主水下航行器）找到了確鑿的證據。

該基金會表示，出於對遇難者家屬的尊重，這些殘骸將不受干擾地留在海底，其深度比鐵達尼號（Titanic）還要深，任何文物或人類遺骸都不能被移走。

基金會指出，「蒙得維的亞丸號」上的其他遇難者包括來自挪威貨船「赫爾施泰因」號（Herstein）的33名船員和大約20名日本警衛和船員。

報告稱，受沉船事件影響的其他國家包括英國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭、所羅門群島、瑞典和美國。