尹錫悅4月24日啟程訪美　首見5大巨企掌舵人隨行

韓國總統尹錫悅4月24日至30日國事訪問美國7天。韓媒指，預料尹錫悅會向美國傳達韓國企業因美方推行《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）以及《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）面對困難。



尹錫悅會與美國總統拜登（Joe Biden）舉行首腦會談並出席國賓晚宴。他會在哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）發表政策演講。他27日會在美國參議院和眾議院聯席會議上以英語發表演講，紀念韓美結盟70周年。

《韓國先驅報》23日引述韓國全國經濟人聯合會稱，122間韓企負責人將隨同尹錫悅訪美，這是他外訪時隨行的最大規模經濟代表團。

該報稱，這也是首次有韓國5大巨企掌舵人：三星集團及三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬，以及6個經濟組織都派員隨行。

報道指，尹錫悅此行的主要議題之一是美國保護主義政策為韓企帶來的不確定性。內文稱，預料他會強調兩國需在先進科技領域合作。

除了經貿，外界估計朝鮮核問題也是韓美首腦會談議題之一。路透社21日引述一名美國高官稱，拜登會在會談上承諾採取重大措施，以強調美國致力阻止朝鮮對韓國發動核攻擊。