尹錫悦對日和解促美日韓同盟？　中國何以應對｜專家有話說

最近，韓國總統尹錫悦推動對日和解舉動，或將有助於美國整合東北亞地緣力量以遏制中國。再聯繫到前段時間，韓國政府迎合美國，對中國赴韓人員採取歧視性政策，一度導致兩國在外交方面爆發衝突，兩國短期人員往來幾乎被切斷。在此形勢下，中國不能不思考應對策略。



撰文：文和 英國利茲大學博士



現任韓國總統尹錫悦是典型的民粹總統，中國很難依靠外交施壓迫使尹錫悦讓步，反而有可能造成未來更大的衝突。因為尹錫悦本人在一定程度上是希望中韓保持一定強度的衝突，因為韓國面臨經濟衰退、民眾生活水平倒退的情況，只有激起民粹情緒，才能提高國民的忍耐度。

對於中國來說，中韓問題的破局點在日本身上，要利用中韓同時對日本有矛盾與歷史問題爭議的契機，破除日美韓三國形成同盟的可能性。本文就上述問題展開分歧，並提出對策建議。

韓國民粹總統與外交風格

現任韓國總統尹錫悦既是韓國左翼總統文在寅班底的反叛者，同時又是將韓國右翼總統朴槿惠與李明博送進監獄的人，因此同時受到左右翼夾擊。作為政治素人的他，缺乏自身的執政班底，面臨與美國前總統特朗普（Donald Trump）上台時同樣的問題——傳統政治精英壟斷中高層職位，導致總統的政策傳導到底層受阻，內政政策很難得到有效執行。在此情況下，總統想要有所作為，只能對外發力。現在的中韓外交風波與2018年的中美貿易戰皆是如此。

此外韓國是深受美國控制的國家，韓國三星等財閥集團年利潤的大部分被美國投資者抽走。美軍直接控制了韓國各個要害位置，且韓軍戰時指揮權依舊在美軍手中。因此任何韓國政客都必須得到美國的認可，才能坐穩位置。同時遭到韓國左右翼夾擊的尹錫悦，只有得到美國人的支持才能在韓國立足，所以從競選之時尹錫悦就比韓國其他候選人表現得更加親美。

韓國總統尹錫悅（右）2023年1月31日會見到訪首爾的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin，左）（韓國總統府）

親美在韓國政壇是常見現象，但如果為了親美表現出對華強硬甚至反華，那代價必然是中韓關係受損。考慮到中國是韓國的第一大貿易夥伴，韓國對中國的進出口總額幾乎是對美國的兩倍，一旦中韓關係惡化則韓國經濟必然惡化。如朴槿惠部署美國薩德系統後，2016年中韓貿易額相比於前一年下降了220多億美元。後來朴槿惠遭到了韓國國內的反噬，被彈劾入獄。

朴槿惠的教訓在前，尹錫悦也才在上台之初只親美，對華態度相對克制，未像競選時那麼強硬。然而現在韓國黨爭態勢激烈，韓國國內反對派抓住一切機會攻訐尹錫悦，所以在美韓同盟是韓國政治正確的前提下，中美博弈越來越激烈的現在，必然導致尹錫悦站隊美國，對抗中國。

為了應對站隊美國之後的韓國經濟問題，尹錫悦選擇煽動韓國民粹情緒，尤其是對抗中國的情緒，對韓國進行輿論戰層面的動員，以提高韓國民眾對生活品質下降的耐受度。韓國與中日之間都有矛盾，而一旦韓國民間反華情緒壓倒反日情緒，則日美韓三國同盟就有可能形成。

給中國的對策建議

中韓問題的破局點在日本，要利用中韓同時對日本有矛盾與歷史問題的契機，破除日美韓三國形成同盟的可能性。

韓國民間情緒對中日有所不同。韓國民間對中國是嫉妒，前幾年一般中國留學生到韓國後，韓國老百姓對中國留學生態度相當友善，儘管這種友善裏是夾雜着優越感的。但隨着中國產業升級後與韓國企業直接競爭，且中國人的生活水平上升後遭到了韓國人的嫉妒，他們沒了優越感，由此滋生了嫉妒，與朝鮮半島歷史上的自卑感結合，形成了如今的複雜反華情緒。

韓國總統尹錫悅與夫人金建希3月1日出席三一反日獨立運動104周年紀念儀式。（Reuters）

而韓國民間對日本則是歷史仇恨，歷史上日本侵略奴役朝鮮半島使得韓國人在對待日本的問題上非常敏感、易怒。美國多年來無法促成美日韓軍事同盟，就是因為韓國民間絕不允許政府親日。

針對韓國在對華、對日態度的不同，中國還是應該儘可能團結韓國，至少不要讓東北亞形成聯合遏制中國的態勢。比如，如果有合適時機，中國可以聯合東南亞遭受過日本侵略的諸國要求日本尊重歷史與和平，不得再以武力改變國境線，將中國釣魚島與韓國獨島（日本稱竹島）包含在內，並邀請韓國一同發起倡議。靠民粹起家的尹錫悦很難拒絕這種符合韓國主流民意的提議。從日韓由來已久的歷史仇恨來看，尹錫悦推動對日和解舉動能走多遠，尚是未知之數。只要中韓之間還有比較大的斡旋餘地，美國就不可能形成圍堵中國的日美韓同盟。