智利推出「鋰資源開發戰略」　怎樣國有化鋰礦業？

智利總統博里奇（Gabriel Boric）4月20日推出國家鋰資源開發戰略，宣布會將當地鋰礦業收歸國有。智利將新設國企主導鋰業發展，並逐步收編現有私營公司業務。



新設國有鋰礦公司

博里奇表示，政府計劃2023下半年起新設國有鋰業公司，在國家主導下以公私合營方式發展鋰礦業。新國企成立前，會由國有銅業巨頭智利國家銅業公司（Codelco）監督與合作夥伴簽署的新合同。

現有私營企業安排

智利政府會容許現時在當地從事鋰的美國雅保公司（Albemarle）和智利化工礦業公司（SQM）繼續營運至合約到期。雅保2043年合約期滿，智利化工礦業則2030年期滿。

博里奇指，未來發出的鋰礦開採許可證，只會以國控的公私合營形式發出，但未有披露股權以及其他所有權安排細節。

他不點名表示，希望私營鋰礦商能在合約結束前，就國有化與政府談判。

新國企成立前的過渡期內，智利國家銅業公司與國家礦業公司（Enami）均會獲得合約，在現時私營鋰礦商的項目範圍內勘探及開採鋰礦。

設新部門推進技術發展

政府將設新部門推進開採技術發展，包括以直接鋰提取（DLE）技術，取代現時須使用蒸發池的採集方式，可減輕對水資源破壞，並提升生產速度。