德國工潮｜公共部門與政府薪酬談判完成　惟柏林機場罷工如期進行

德國工會與政府經過談判，就公共部門工人的漲薪方案達成共識，結束了曠日持久的薪酬糾紛。



法新社報道，根據工會與政府達成的協議，自2024年3月起，德國約250萬公共部門工作人員的薪水將上調5.5%，或每月至少增加340歐元。

自2023年6月起，公共部門工作人員還將獲得政府分期發放的3000歐元免稅通脹補償金。

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）說，在經歷四輪談判和激烈角力後，政府與工會達成的這項漲薪方案，給工人們帶來「實實在在的安慰」。

德國服務行業工會（Verdi）主席韋內克（Frank Werneke）說：「我們決定達成這種妥協，已經是所能容忍的極限。」

Verdi曾要求政府每月漲薪10.5%，或至少500歐元。

德國3月的通脹率為7.4%，雖已從去年10月8.8%的峰值回落，但仍處於高位。為爭取漲薪，以應對通脹危機下飆升的生活成本，Verdi已多次組織工人罷工。

此前，郵政工人已在3月獲得平均每月11.5%的薪酬漲幅。去年11月，德國最大的工會IG Metall為近400萬名員工爭取到總計8.5%的漲薪。

其他行業的薪酬談判仍在進行。據報，機場安保人員星期一（4月24日）將在柏林勃蘭登堡機場舉行罷工。

本文獲《聯合早報》授權轉載

