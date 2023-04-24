英媒：一旦美資美光晶片被華禁售　白宮籲韓企停增對華供應

撰文：蕭通
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中國以國家安全為理由，本月初由國家互聯網信息辦公室對美商美光科技（Micron Technology）的產品啟動調查。英國《金融時報》報道，白宮已經向韓國要求，一旦北京禁止美光銷售晶片，希望韓國晶片製造商不要填補在中國的市場缺口。

英國《金融時報》引述4位消息人士透露，在韓國總統尹錫悅周一（24日）前往美國進行國事訪問之際，白宮向韓國總統府提出此要求。即一旦美光晶片因調查而被中國禁止銷售，希望韓方鼓勵三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）不要增加對中國的銷售。

美光科技是全球 Dram晶片市場的3大巨頭之一，其餘2家為韓國三星電子和SK海力士。目前尚不清楚國家互聯網信息辦公室的調查會否有懲罰措施，但對美光來說風險很大，因為中國大陸和香港的市場，去年佔其308億美元收入的 25%。

對於白宮的要求，暫不清楚首爾如何回應。 尹錫悅4月24日至30日國事訪問美國7天。韓媒指，預料尹錫悅會向美國傳達韓國企業因美方推行《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）以及《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）面對困難。

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