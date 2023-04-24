崔天凱：中美不排除會發生「驚濤駭浪」的事情

中國前駐美大使崔天凱近日接受觀察者網採訪時表示，美國對華政策已不受美國2024年大選結果的影響。中美關係還會有很多波動，甚至還可能發生「驚濤駭浪」的事情。



崔天凱表示：「美國的大選是美國的事情，我們都只是旁觀者。不管大選結果如何，美國的對華政策在2024年不會有本質的變化。」

崔天凱進一步指出，在此期間，中美關係還會有很多波動，甚至還可能發生「驚濤駭浪」的事情。因為美國如今把中國認定為最大的「戰略競爭對手」，不遺餘力地集全政府、全社會的力量來對付中國，很多時候沒有底線，這樣肯定會給中美關係帶來很多不穩定因素。

崔天凱表示，「現在中國無論在國際上做甚麼事，美國都要站出來反對，既沒有是非觀，也不考慮事實依據。美國在搞美國的『兩個凡是』：凡是中國做的一定要反對；凡是中國提倡的美國一定不贊成。這很有問題。」

崔天凱表示，中美高層往來當中，有兩點值得注意：第一，相互尊重；第二，言而有信。如今正是因為這兩方面出了問題，才影響了中美高層間的往來。

崔天凱2013年出使美國，2021年卸任回國。任中國駐美大使期間，他經歷了奧巴馬、特朗普以及拜登三任美國總統。