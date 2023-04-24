美國大選2024｜黨內初選將起跑　共和黨多名要人或將加入戰團

美國大選2024的話題將在近期再度被炒熱，因為新一批角逐白宮大位的共和黨要人最快本週開始加入宣布參選。焦點將不再完全集中在特朗普（Donald Trump，又譯作川普）和佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的爭拗。



將啟動競選活動的人包括：前阿肯色州長哈欽森（Asa Hutchinson）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）及南卡羅來納州聯邦參議員斯科特（Tim Scott）等。

圖為美國前副總統彭斯在加州講話。（Getty）

哈欽森訂於25日宣布參選。彭斯表示，他的計劃將在「數週而非數月」內底定；彭斯參選達情最快5月、但也可能在6月公布。斯科特已組成參選總統研究委員會，預計在類似時段宣布參選。克里斯蒂上週在新罕布什爾州、亦即全國第一個初選州的市民集會上表示，會在「未來數週內」就參選做出決定。

分析認為，現階段可說是宣布參選的關鍵時刻。一方面呼聲很高的德桑蒂斯尚未正式宣布參選，但佛州共和黨議員當中，持續有人表態支持特朗普，黨內部份人士擔憂德桑蒂斯在墮胎和LGBTQ權利等問題上的立場，可能讓他難以勝出。特朗普最近數週鞏固了領頭羊地位，即便在紐約遭到刑事起訴之後亦然，但他2020年大選輸給拜登後，持續面臨亞特蘭大和華府檢察官的調查，勝選能力也持續受質疑。

美國佛羅里達州長德桑蒂斯在Twitter發布的影片截圖。（Twitter@GovRonDeSantis）

除了他們，美國前駐聯合國大使、前南卡羅來納州長黑利（Nikki Haley）、生物技術企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）及密歇根州商人約翰遜（Perry Johnson）都已宣布角逐共和黨總統候選人的提名。