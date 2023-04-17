美國大選2024︱親德桑蒂斯團體登廣告抨擊特朗普

一個支持美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）競選2024年總統選舉的籌款團體，推出了第一個攻擊前總統特朗普（Donald Trump）的廣告，還擊特朗普對德桑蒂斯的尖銳批評，質疑他對共和黨同僚的忠誠度。



德桑蒂斯至今未宣布將投入競選，而特朗普是德桑蒂斯在共和黨內的主要對手。

綜合彭博社和路透社報道，支持德桑蒂斯的超級政治行動委員會（Super PAC）「永不退縮」（Never Back Down），星期天（4月16日）在網上和福克斯周日新聞（Fox News Sunday）刊登了一個題為《與民主黨人戰鬥，不與共和黨人內鬥》（Fight Democrats, not Republicans）的廣告，指斥特朗普是支持沒收私人槍械的「搶奪槍枝者」（gun grabber）。

2019年美國發生一連串大規模槍擊事件後，特朗普發表支持法庭下令收繳有威脅人士槍械的「紅旗法」的講話，「永不退縮」指特朗普當時「像膽小鬼一樣逃跑」。

這是德桑蒂斯的支持者首次攻擊特朗普，顯示這兩個競爭對手的敵對關係升溫。

廣告首先提及特朗普在紐約的官司。

「唐納德．特朗普遭到紐約民主黨檢察官的對付。可為什麼他卻花費數百萬美元來攻擊佛州的共和黨州長？」

廣告問道：「特朗普應該攻擊的是民主黨人，不是散播關於德桑蒂斯州長的謊言。唐納德．特朗普到底是怎麼回事？」

特朗普已在2022年11月宣布競選2024年共和黨內總統候選人提名。民意調查顯示，在已宣布競選和潛在競選的共和黨人中，特朗普處於領先位置。

預計將參加競選的德桑蒂斯在民調中排名第二。

本文獲《聯合早報》授權轉載

