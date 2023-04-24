蘇丹內戰｜北京：一批中國公民已安全撤離到鄰國

中國外交部發言人毛寧4月24日稱，目前中國外交部已派出工作組赴前方展開工作，第一批在蘇中國人員已安全撤離至蘇丹的鄰國。



毛寧表示，蘇丹局勢突變以來，黨中央十分牽掛在蘇丹的中國公民的安全，外交部第一時間啟動領事保護應急機制，會同各部門、地方政府以及駐蘇丹和周邊國家的使領館與各方密切溝通協調，全力維護在蘇丹中國同胞的安全，並制定撤離轉移方案。

她指中國外交部和駐蘇丹使館再次提醒在蘇丹的中國公民，密切關注使館發布的通知提醒，及時報備個人訊息，保持通訊聯絡暢通。

蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）4月15日起爆發武裝衝突，雙方雖適逢21日開齋節同意停火3天，但首都喀土穆（Khartoum）續有零星戰鬥，且停火僅1天後又開始激戰。多國已在準備或進行撤僑。

中國駐蘇丹使館22日發布通知，統計在蘇丹中國公民撤離意願。聲明稱，請所有在蘇丹中國公民於當地時間4月22日晚9時前完整、仔細填寫相關表格。

使館同時提醒在蘇丹中國公民繼續密切關注形勢，保持高度警惕，加強安全防範，保障人身安全。

中國外交部領事司司長吳璽4月23日接受央視獨家專訪，稱中國外交部會與各有關部門、地方政府、以及駐蘇丹等國使館，與蘇丹有關方面密集溝通，千方百計地保護在蘇丹1,500多名中國同胞的生命安全。