尹錫悅啟程訪問華府　韓美峰會4月26日舉行

撰文：房伊媚
出版：更新：

韓國總統尹錫悅4月24日至30日國事訪問美國7天，這是時隔12年再有韓國總統國事訪問美國。4月26日白宮舉行正式歡迎儀式後，美國總統拜登（Joe Biden）與尹錫悅會談。

尹錫悅24日下午與妻子金建希在首爾機場乘坐「空軍一號」總統專機飛往美國首都華盛頓。

他們抵美後，出席的首個公開活動是與旅美韓國人及韓僑一起出席座談會。

他26日會與拜登會談，以及一起參加聯誼活動、國賓晚宴。

尹錫悅會在哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）發表政策演講，他27日會在美國參議院和眾議院聯席會議上以英語發表演講，紀念韓美結盟70周年。

韓聯社網站24日稱，預料尹錫悅和拜登會在韓美首腦會談上，具體討論加強對朝延伸威懾、以及經濟安全合作方案。路透社21日引述一名美國高官稱，拜登會在會談上承諾採取重大措施，以強調美國致力阻止朝鮮對韓國發動核攻擊。

尹錫悅也會出席韓美企業家參加的經濟外交活動。《韓國先驅報》23日稱，122間韓企負責人隨同尹錫悅訪美，這是他外訪時隨行的最大規模經濟代表團，首次有韓國5大巨企掌舵人以及多個經濟組織代表隨行。

報道指，預料尹錫悅會向美國傳達韓國企業因美方推行《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）以及《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）面對困難，而預料他也會強調兩國需在先進科技領域合作。

尹錫悅4月24日啟程訪美　首見5大巨企掌舵人隨行中國副外長就尹錫悅涉台言論向韓國大使嚴正交涉尹錫悦與小馬可斯將訪美：動員韓國與菲律賓　美國欲推印太版北約尹錫悅4月26日訪美　拜登將重申協防韓國承諾
尹錫悅
拜登
美韓關係
韓國
美國