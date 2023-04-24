尹錫悅啟程訪問華府　韓美峰會4月26日舉行

韓國總統尹錫悅4月24日至30日國事訪問美國7天，這是時隔12年再有韓國總統國事訪問美國。4月26日白宮舉行正式歡迎儀式後，美國總統拜登（Joe Biden）與尹錫悅會談。



尹錫悅24日下午與妻子金建希在首爾機場乘坐「空軍一號」總統專機飛往美國首都華盛頓。

他們抵美後，出席的首個公開活動是與旅美韓國人及韓僑一起出席座談會。

他26日會與拜登會談，以及一起參加聯誼活動、國賓晚宴。

尹錫悅會在哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）發表政策演講，他27日會在美國參議院和眾議院聯席會議上以英語發表演講，紀念韓美結盟70周年。

韓聯社網站24日稱，預料尹錫悅和拜登會在韓美首腦會談上，具體討論加強對朝延伸威懾、以及經濟安全合作方案。路透社21日引述一名美國高官稱，拜登會在會談上承諾採取重大措施，以強調美國致力阻止朝鮮對韓國發動核攻擊。

尹錫悅也會出席韓美企業家參加的經濟外交活動。《韓國先驅報》23日稱，122間韓企負責人隨同尹錫悅訪美，這是他外訪時隨行的最大規模經濟代表團，首次有韓國5大巨企掌舵人以及多個經濟組織代表隨行。

報道指，預料尹錫悅會向美國傳達韓國企業因美方推行《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）以及《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）面對困難，而預料他也會強調兩國需在先進科技領域合作。