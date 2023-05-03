查理斯加冕禮｜巡遊路線詳解　在這裏可一睹國王風采

英王查理斯三世（King Charles III）5月6日舉行加冕典禮，是相隔七十年以來再次舉行這類重要活動，屆時查理斯三世會與王后卡米拉（Queen Camilla）乘坐馬車，由白金漢宮（Buckingham Palace）往返會場西敏寺（Westminster Abbey）。

預計沿途會有大批民眾圍觀，但到底巡遊路線會途徑哪些地方？大家又可以在哪裏觀看整個活動？



根據英國政府網站顯示，查理斯三世的加冕禮會在當地時間6日早上11時於西敏寺舉行，他和卡米拉當天早上參與「國王的遊行」（The King's Procession），他們乘坐由6隻溫莎灰色馬（Windsor Grey horses）牽引的鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach），在皇家近衛騎兵（Household Cavalry）的護送下，從白金漢宮（Buckingham Palace）出發，途經林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳（Whitehall），再沿國會廣場（Parliament Square）的東及南方進入西敏寺。

英王查理斯三世5月6日加冕禮的巡遊路線安排。（gov.uk截圖）

加冕禮結束後，會有更大規模的巡遊，查理斯三世與卡米拉乘坐黃金馬車（Gold State Coach），在8隻溫莎灰色馬的牽引下，原路折返。他們下午會在白金漢宮花園接受英國及英聯邦部隊的致敬，之後會現身白金漢宮露台接受民眾的祝賀，並會有戰機飛越上空致意。

當局會透過電視、電台及互聯網轉播整個加冕禮，並在全國各地設立觀看區，包括倫敦海德公園（Hyde Park）、綠園（Green Park）及聖詹姆斯公園（St James's Park）等，民眾可以從大銀幕觀看。

查理斯三世的加冕禮舉行在即，倫敦街頭的紀念品檔攤擺放多款查理斯的產品，希望成為商機。（Reuters）

另外預計不少民眾會在巡遊路線兩旁湊熱鬧，政府會在早上6時開放觀看區讓民眾入場，因此呼籲大家不要過早到場，並會限制入場人數。當局亦指屆時現場一帶將會非常擠塞，民眾應留意公共交通情況，其中三個最接近巡遊路線的地鐵站在當天會有特別服務安排：

聖詹姆斯公園站（St James’s Park station）關閉；

海德公園角站（Hyde Park Corner station ）改為出口用途；

維多利亞站（Victoria station）將受到封路影響，前往巡遊路線的道路變得非常有限，民眾可能會被分流到海德公園的觀看區。



當局稱屆時會在觀看區採取安全措施，包括可能在進場前需要搜身，另外亦會設立急救區、飲水機、流動洗手間、小賣部等。民眾可以自攜食物和飲品到場，但禁止任何玻璃產品，避免對其他民眾及動物構成威脅。

到場民眾同時應留意天氣情況，穿著合適衣物，以及舒適的鞋類，應付可能長期站立。