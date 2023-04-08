查理斯加冕禮︱卡米拉的后冠爭議　百年前文件再揭王室珠寶黑暗面

英王查理斯三世（Charles III）5月6日舉行加冕典禮，距今不足一個月，王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）的「黑歷史」后冠續成焦點，這頂后冠將移除爭議的「光之山」寶石。在此同時，英媒4月6日揭露一份百年前的調查文件，講述在光之山之外，英國王室有多件珠寶都是從印度掠奪而來的寶石。



在5月的英王加冕典禮上，卡米拉將戴上瑪麗王后（Queen Mary）的一頂舊王冠，但同時為了避免爭議，會移除王冠上一粒飽受爭議、達105.6卡的印度寶石光之山（Koh-i-Noor），1849年，英國東印度公司從印度奪得光之山寶石，並將其獻予維多利亞女王（Queen Victoria），令寶石流入英國王室。

英國王室擁有眾多珠寶，備受爭議的寶物不止一件、兩件。《衛報》4月6日報道，原來100多年前的1912年，英國管理殖民地的印度事務部（India Office）曾調查王室一些珠寶的來源，委託調查的人更是來自王室，即喬治五世的妻子瑪麗王后（Queen Mary），但估計其目的不是出於關注道德問題，而是單純好奇。

根據46頁的調查文件，印度拉合爾（Lahore）的土邦主辛格（Ranjit Singh）本來擁有光之山寶石，但到了其小兒子Duleep領導的時代，受到英國東印度公司的部隊入侵，Duleep被迫簽條約，交出旁遮普（Punjab）的土地，在此行中，英國東印度公司也取走了光之山寶石。歷史學家阿南德（Anita Anand）認為這寶石反映了一位少年君主的悲慘命運。

按照文件，英國王室收藏的帖木兒紅寶石項鍊（Timur Ruby necklace）是另一件來自印度的珠寶，它曾經屬於多位波斯國王與蒙兀兒帝國君主，直至英國維多利亞女王（Queen Victoria）從印度得到了它。

這條項鍊上最大的寶石達到325.5卡。

英國王室珠寶：圖為帖木兒紅寶石項鍊（The Timur Ruby Necklace）（Royal Collection Trust網站）

已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）過去或也曾戴過其他來自印度拉合爾（Lahore）的珠寶，包括一款印度事務部形容是「由224顆大珍珠組成」的珍珠項鍊。

《衛報》稱，學者菲爾德（Leslie Field）在1980年代尾的研究指出，王室擁有的珍珠項鍊中，有一條由220多粒珍珠製成，扣環上鑲嵌2顆華麗紅寶石，這些紅寶石本屬於印度旁遮普的統治者。

此外英國王室擁有的一條綠寶石腰帶，也被指是來自印度拉合爾，英國東印度公司取得之後將其獻給維多利亞女王（Queen Victoria）。