查理斯加冕禮搞新意思推王冠emoji　「聖愛德華王冠」大有來頭

撰文：成依華
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英王查理斯三世（King Charles III）5月6日舉行加冕典禮，英國王室4月10日宣布為此推出專用emoji（表情符號），圖案正是加冕禮上將出現的聖愛德華王冠（St Edward's crown）。這頂名貴王冠有逾360年歷史，包括英女王伊利沙伯二世在內的多位英國君主都戴着它加冕，但也有多位君主未能這樣做，原因是：它太重了。

英國王室宣布推出特別版emoji，只要在Twitter帖文加入hashtag（標籤）如#Coronation、#CoronationConcert、#CoronationWeekend及#CoronationBigLunch，就會自動出現「紫王冠」的圖案。

這頂「紫王冠」正是查理斯三世會在加冕禮上戴着的聖愛德華王冠，它的名字源自虔誠的英格蘭11世紀君主懺悔者愛德華（Edward the Confessor），但目前的王冠於1661年製造，並非最初版本，此因在1649年，英王查理一世（Charles I）得罪議會遭斬首，原版王冠已遭熔毀，至他的兒子查理二世（Charles II）1660年復辟王室，新的「紫王冠」便是為其加冕禮鑄造。

聖愛德華王冠由純金框架製成，鑲有紅寶石、紫水晶、藍寶石、碧璽等，價值連城，是專用於英國君主加冕禮的王冠，但它也一直有其弱點：在1911年之前它重達2.6公斤，多位君主不堪負荷。

據網站the Court Jeweller所述，從1702年安妮女王（Queen Anne）時代至1902年愛德華七世（King Edward VII）時代，聖愛德華王冠會在加冕禮「現身」但並非戴在君主頭上，例如1838年維多利亞女王19歲加冕時，便是戴上較輕的帝國皇冠（Imperial State Crown）。

1902年愛德華七世一度決定在加冕禮戴聖愛德華王冠，但他當時做手術後不久，最終還是接受醫生建議，戴上帝國皇冠。

至1911年的喬治五世加冕禮，王室決定讓聖愛德華王冠「瘦身」，從2.6公斤減重至2.23公斤，終令君主在加冕禮戴上聖愛德華王冠的傳統恢復。英女王伊利沙伯二世也是戴起這頂王冠加冕，如今她的兒子查理斯三世也將這樣做。

王室這次推出「聖愛德華王冠」版的emoji，是首次為加冕禮推出特別版表情符號，不過這並非王室首次用emoji來宣傳，2022年英女王慶祝登基70週年時，王室也曾在Twitter推出特別表情符號，就是英女王極喜歡的哥基犬。

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