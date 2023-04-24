中國外交部：尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位

中國駐法國大使盧沙野接受法國新聞台（La Chaîne Info，LCI）訪問時，前蘇聯加盟共和國在國際法上沒有「有效地位」，國際社會熱烈討論。歐盟三個波羅的海國家召見中國外交官要求解釋。



中國外交部發言人毛寧4月24日在例行記者會上表示，中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。

毛寧說，中方在有關問題上的立場沒有變化。關於領土主權問題，中方的立場是一貫的、清晰的。中方尊重各國主權獨立和領土完整，維護聯合國憲章的宗旨和原則。

發言人指出：「蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。建交以來，中方始終秉持相互尊重、平等相待的原則，發展雙邊友好合作關係。中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。」

她同時表示，蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法的主體地位。這不否認蘇聯解體後，各加盟共和國具有主權國家的地位。

毛寧還指出，關於烏克蘭問題，中方的立場是明確的、一貫的。中方願繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機做出自己的貢獻。一些媒體曲解中方在烏克蘭問題上的立場，挑撥中方同有關國家的關係，中方應對此保持警惕。