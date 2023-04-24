習近平接受70外國駐華大使遞交國書　強調擴大互利合作

中國國家主席習近平4月24日下午在人民大會堂接受美國、奧地利、冰島、墨西哥、德國、韓國等70位駐華大使遞交國書，並在北京廳對使節發表集體講話。習近平請使節們轉達對各自國家、組織領導人和人民的良好祝願，指中方願在平等互利基礎上同各國人民深化友好情誼、擴大互利合作，推動雙邊關係不斷向前發展。希望使節們全面、深入了解中國，做友誼的使者、合作的橋樑。



新華社報道，習近平強調，過去3年，中國堅持人民至上、生命至上，走過了極不平凡的抗疫歷程。在此過程中，中國得到了許多國家和人民的真誠幫助，也以實際行動全力支持全球抗疫，同各國一道踐行人類衛生健康共同體理念，拉緊彼此守望相助、命運與共的紐帶。中國邁上了全面建設社會主義現代化國家新征程，將以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

習近平指出，中國將堅持走和平發展道路，堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，以自身發展為世界創造更多機遇。中方願同國際社會一道，推進落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，倡導全人類共同價值，促進各國人民相知相親，共同應對各種全球性挑戰，朝著構建人類命運共同體方向不斷邁進。