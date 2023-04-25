英揆辛偉誠涉漏報利益　國會監察部門擴大調查

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）涉嫌漏報利益，國會標準事務專員（Commissioner for Standards）早前宣布展開調查。根據國會網站公布，調查專員已擴大了調查範圍。



國會標準事務專員周一（24日）在網站更新資料，公布已對辛偉誠擴大調查，辛偉誠除因涉嫌漏報妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）的財務利益，他還因另一項涉嫌違規行為受查，這次是因為披露了正在進行的調查細節。

國會標準事務專員格林伯格（Daniel Greenberg）在4月13日引用國會議員守則第6段，即議員必須在下議院或其委員會任何程序，以及與內閣官員、公職人員等溝通時，都應該開誠佈公申報利益。

據指出，辛偉誠的妻子阿克沙塔截至3月6日為止，都是一間托兒機構的股東。而財相侯俊偉（Jeremy Hunt）早前公布財政預算案時，曾宣布向新入職保姆提供報酬的試點計劃，並向透過機構報名的人士提供更多獎勵。

這意味該機構可能受惠於有關政策，而國會質疑政府的財政計劃向私人企業傾斜時，辛偉誠當時並沒披露妻子與有關機構的關係，他只強調所有申報都是以正常方式披露。