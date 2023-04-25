蘇丹內戰｜日本撤離45國民　布林肯：美國促擴大停火範圍

日本政府周一（24日）表示，日本軍方已自蘇丹把45名國民及配偶撤離，搭乘飛機抵達吉布提（Djibouti）。日本首相岸田文雄還告訴記者，法國、國際紅十字會和其他組織，已經讓另外4名日本公民離開。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一表示，美國正在敦促敵對雙方領袖延長及擴大停火範圍，並正探索盡快接回國民的方案。



岸田文雄表示，這次撤離行動後，只有少數希望撤離的日本國民仍留在蘇丹，政府正在努力與其他國家協調，以協助他們離開。

布林肯同日在記者會上稱，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）不斷惡化的安全條件，對留在當地的人員構成了不可接受的風險，美方正與身處當地的國民溝通。此外，美國官員繼續與蘇丹政府軍武裝部隊總司令布爾漢（Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan），以及「快速支援部隊」（RSF）領袖達加洛將軍聯繫，呼籲延長和擴大停火範圍。

目前多國均在蘇丹撤僑，德國國防部周一表示，第4架自蘇丹飛返的飛機，將於當日稍時候降落德國，令撤離人數增至超過400人。此外，一艘法國護衛艦正駛向蘇丹港，以幫助從蘇丹接回撤離人員。