盧沙野言論風波｜中國駐法使館指個人觀點　馬克龍稱言辭不當

中國駐法國大使盧沙野日前受訪時稱，前蘇聯國家沒有有效的國際地位，觸發外交風波。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）亦開腔批評稱，外交官不應使用這種言辭，強調這些國家的疆界不容侵犯。中國駐法國大使館周一（24日）發表聲明稱，盧沙野的評論只是「個人觀點」，並非中國政府的政策聲明，不應被過度解讀。



中國駐法國大使館以法文發表聲明稱，盧沙野關於烏克蘭問題的講話不是政策聲明，而是在電視表達個人觀點，言論不應該被過度解讀。至於中國在有關問題上的立場並沒有改變。中方尊重所有國家的主權、獨立和領土完整，維護《聯合國憲章》的宗旨和原則。此外，中方尊重蘇聯解體後誕生的國家作為主權國家的地位。

中國外交部發言人毛寧24日在例行記者會上表示，中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。中方尊重各國主權獨立和領土完整，維護聯合國憲章的宗旨和原則。她又稱，關於烏克蘭問題，中方的立場是明確的、一貫的。中方願繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機做出自己的貢獻。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，對於北京與盧沙野不可接受的言論劃清界線，這是一個好消息。