聯合國：印度月內將超越中國成為世界人口第一大國

據聯合國新聞4月24日報道，聯合國預測，在本月（2023年4月）內，印度將取代中國成為世界上人口最多的國家。



聯合國經濟和社會事務部人口司司長威爾莫思（John Wilmoth）和經社部人口事務高級官員赫托格（Sarah Hertog）24日在紐約總部向新聞界介紹了這一情況。

威爾莫思解釋說：「中國人口在2022年達到了14億的峰值，並且已經開始下降。預測表明，到本世紀末，中國的人口數量可能會下降到10億以下。相比之下，印度的人口預計將持續增長數十年。」

赫托格指出：「我們的中值預測表明，印度人口可能會在2064年左右停止增長，然後趨於穩定。」她還表示，該預測存在一些不確定性，「雖然我們預計印度人口的中位數到本世紀末將達到15億左右，但根據這一預測值仍有95%的可能處於10億到20億的範圍之內。」

威爾莫思補充說，這些趨勢的主要驅動力是中印兩國人口的生育水平。「2022年，中國是世界上生育率最低的國家之一，每位婦女一生平均生育1.2胎。印度目前的生育率為每名婦女生育2.0胎，略低於2.1的更替閾值，這是在沒有移民的情況下人口長期穩定所需的生育水平。」

圖為2022年11月12日，大量遊客聚集在新德里的重要地標印度門（India Gate）。（Getty）

威爾莫思提醒說，老年人的數量正在迅速增長。在2015年到2023年間，中國65歲或以上的人口數量預計將增加近一倍，而印度則會增加一倍以上。這些趨勢呼籲人們關注為愈來愈多的老年人提供社會支持和保護所面臨的挑戰。