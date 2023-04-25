密件揭監控盟友　美韓首腦齊演譯：只要你不尴尬　尴尬的就是别人

韓國總統尹錫悅訪問美國，與總統拜登（Joe Biden）舉行會面。這是為慶祝美韓同盟70周年的紀念活動之一，具有象徵意義。但就在4月上旬美國一批機密文件外泄，揭露美國一直在監聽韓國，為兩國宣布建立更緊密盟友關係帶來尷尬。



泄漏機密文件中顯示，美國監聽了韓國的國家保安室，時任保安室外交秘書官李文熙向安保室室長金聖翰，表達了「若韓國滿足美國的彈藥要求，彈藥可能轉交烏克蘭」的擔憂。

間諜在國家之間並不陌生，即使盟國也不例外。美國並非首次被揭監聽盟國，甚至連美國國會議員也得承認：眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，不只有美國監視盟友，盟友也在監視美國——只是都沒有公開而已。

圖為4月19日，美國參議院舉行會議，討論機密泄露風波。議員在翻閱會議前的文件。（Reuters）

美國和平研究所東北亞問題高級專員奧姆（Frank Aum）表示，這是是一個不幸且令人尷尬的時刻：「但我認為雙方都想繼續前進，盡快把這個問題拋諸腦後。」

在事件公開後，韓國政府發表聲明稱兩國同盟具有彈性，對泄密事件會否影響兩國關係表示否定。在一次的訪問中，尹錫悅甚至表示有條件會軍事支援烏克蘭，提供彈藥的可能。只有韓國的在野共同民主黨不這麼認為，批評美國的監聽行為破壞兩國關係。

曾為兩位美國駐聯合國大使提供亞洲事務諮詢，前美國外交官辛金（Thomas Cynkin）表示，譴責間諜活動的是在流「鱷魚淚」，因為每個國家也有一自己的間諜組織。

圖為2023年4月18日，韓國總統尹錫悅在位於首爾的總統府接受路透社訪問。（Reuters）

「這不是說不會有人覺得被冒犯，但他們應該知道這遊戲是如何運作的。」

支持尹錫悅政府，韓國保守派的媒體《朝鮮日報》在監聽韓國事件公開後發表社論，指與其韓國在事件上糾纏，不如專注發展更完善的防監聽方案，及監聽別人的技術。

外界一般認為，即使尹錫悅在與拜登會面時，可能會提及監聽事件，但僅會在非公開的會議上進行。在公開場合，兩人將稱加強兩國關係，不論是應對朝鮮還是中國，兩國都會緊密合作。監聽及泄密事件相信不會在公開場合上被提及。