尹錫悅晤拜登　韓美料商4大議題

韓國總統尹錫悅4月24日至30日國事訪問美國7天，他26日會與美國總統拜登（Joe Biden）舉行韓美首腦會談。英媒24日報道，預料韓美首腦會談會討論包括朝鮮、美中科技爭議、烏克蘭、台灣在內的4大議題。



以下為有關4大議題的內容：

● 朝鮮

路透社24日稱，鑑於美韓對朝鮮軍事能力不斷增強的擔憂，美韓官員已同意加強「延伸威懾力」，指的是美軍阻止朝鮮對其盟友發動攻擊的能力。韓國國內要求國家發展自己的核武器的聲音愈來愈多，而尹錫悅在推動加強韓國在實施「延伸威懾力」方面的發言權。

報道指，尹錫悅會在26日的韓美首腦會談上，向拜登尋求關於對朝威懾力的保證。路透社21日引述一名美國高官稱，拜登將在會談上承諾採取重大措施，以強調美國致力阻止朝鮮對韓國發動核攻擊。

朝鮮：圖為2023年3月9日，朝鮮進行韓朝前線西段火星炮兵部隊的火力突擊演習，以及短程彈道導彈發射演習。（朝中社）

● 美中科技爭議

美國正阻止中國大陸取得外國科技，包括在2022年10月7日宣布限制先進半導體及晶片製造設備出口，同時華府亦有權禁止進口使用美國科技但在外國製造的晶片，以阻止美國的科技被用於提升中國大陸的軍事力量。韓國科技企業擔心他們會受美國對北京禁令的影響，因此尹錫悅或會與拜登討論此事。

韓國電子公司SK海力士（SK Hynix）和三星電子（Samsung Electronics）已獲美國批出一年豁免期，允許他們繼續向在中國大陸的生產設施提供晶片設備，但豁免期在10月結束，暫未知豁免期結束後的安排。

英媒4月24日稱，美國已向韓國要求，一旦北京禁止美國半導體製造商美光科技公司（Micron Technology）銷售晶片，希望韓國晶片製造商不要填補在中國大陸的市場缺口。

《韓國先驅報》4月23日稱，預料尹錫悅會向美國傳達韓國企業因美方推行《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）以及《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）面對困難，他也會強調兩國需在先進科技領域合作。

三星：圖為2020年10月25日，韓國三星電子在首爾的辦公大樓外的公司標誌。（Getty）

● 烏克蘭

拜登或會在韓美首腦會談上，與尹錫悅討論韓國向烏克蘭供應武器的議題。包括美國在內的西方國家呼籲各國協助向烏克蘭提供武器，但韓國政府在俄烏戰爭上的立場是，韓國不向烏克蘭提供武器援助。路透社24日稱，韓國在向烏克蘭供應武器方面受美國壓力及國家立場影響，同時韓方因為俄羅斯為韓國帶來的商業利益、以及俄方對朝鮮的影響力而希望避免引起俄羅斯的敵意。

路透社19日刊登韓國總統尹錫悅的訪問內容，他稱若出現嚴重違反戰爭法的行徑，韓國或無法堅持只向烏克蘭提供人道和財政援助，外界認為他在暗示，韓國可能會向烏方提供武器。

韓總統府同日指，政府在向烏提供武器的立場暫時沒改變，尹錫悅的言論是 「假設性的」。韓國防部則說，韓美一直在探討支持烏克蘭的方式，惟拒絕確認具體討論內容。

烏克蘭：圖為2023年4月7日，一名烏克蘭軍人身處利曼地區的戰場。（Reuters）

● 台灣

路透社24日稱，韓國一直在其主要盟友美國以及最大貿易夥伴中國大陸之間最得平衡，但尹錫悅就台灣問題發表的言論引起北京不滿，韓美可能會在韓美首腦會談上，討論有關問題。報道引述分析家指，美國可能希望韓國在台灣問題上表現得更明確地站在美國的一邊，而不是直接參與軍事事務。

路透社19日稱，尹錫悅在受訪時表示，台灣問題不僅是中國大陸和台灣之間的問題，而是和朝鮮問題一樣，是一個全球性問題，韓國與國際社會一同堅決反對以武力改變現狀。

中國外交部發言人汪文斌20日回應尹錫悅的言論，指朝鮮和韓國都是已加入聯合國的主權國家，朝鮮半島問題與台灣問題性質全然不同，不具可比性。中國外交部公布，副外長孫衛東4月20日就此事向韓國駐華大使提出嚴正交涉。

韓國外交部20日表示，副外相已傳召中國駐首爾大使邢海明，就中國的「外交失禮」提出強烈抗議。