拜登據報下令對華投資設限制　首先可能針對風投和私募

美國總統拜登（Joe Biden）料在未來數週簽署一份備受矚目的行政令，限制美國對中國某些高科技領域的投資，這是華盛頓方面準備採取強硬的對華立場的新迹象。



《華爾街日報》報道，由華萊士（Kim Wallace）率領的22V Research分析師團隊4月20日在一份報告中指出，拜登的行政令將試圖應對美國企業在「受關切國家、特別是中國」的投資所帶來的國家安全問題。華萊士曾在奧巴馬（Barack Obama）擔任美國總統時期，擔任美國財政部官員。

22V Research的分析師稱，「某些行業將面臨全面投資禁令，其中包括半導體，也可能包括人工智能（AI）和量子科技，而其他一些行業則可能通過一項通知程序受到監督」。

華萊士的團隊表示，一些常見的美國對華投資不太可能受到即將頒布的行政令的影響。

22V的分析師寫道：「雖然這項行政令的細節和參數仍不完全明確（很可能尚未完全確認），但我們仍堅信，其範圍不會涵蓋常見的在華資產組合投資。行政令的主要目標將是企業投資，但也可能影響到私募和風投。」

「重要之處在於，這是一個試驗，意味着還要發展，範圍還可能擴大。」

彭博社4月20日報道，拜登的對華行政令料於5月19日至21日在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會前後頒布，美國希望G7盟友能認可其限制措施。但美國《政治報》（Politico） 網站4月18日的一則報道稱，拜登的行政令預計在4月較晚時推出。

《華爾街日報》3月稱，美國官員試圖阻止美國投資者向中國企業提供可用來提高中國軍事決策速度和準確性的資金和科技。報道指，風投公司紅杉資本已開始評估對中國半導體或量子計算公司的新投資，為美國可能頒布的新規做準備。

22V的分析師團隊表示：「圍繞上述措施，美國已醞釀並在內部討論一年多。」

法律和遊說公司Akin Gump的律師3月在一份報告中說，拜登即將簽署的行政令「將只是監管境外投資的第一步」，他們預計，通過通知程序收集的訊息將有助於確定接下來的行動，而隨着時間的推移，受限制的科技可能會增加。

「美國政府似乎仍在爭論是否應該把被動投資也囊括進來，還是只限制涉及『專有科技』轉讓或支持的某些形式的投資」，Akin Gump的團隊稱。「不過，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo） 的講話暗示重點可能是後一類投資，例如非被動的私募股權和風投。」

美國金瑞基金（KraneShares）首席投資官埃亨（Brendan Ahern）4月21日在一篇博文中也表達類似的觀點。他認為，即將採取的限制措施將主要針對「美國個人和企業在管理中發揮積極作用的投資，也就是私募股權和風險資本投資」。

「我認為這裏面沒有出人意料之處，只不過是2022年頒布的出口限制措施的自然延伸」，埃亨寫道。他的公司設有專注於中國市場的基金，如中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF。

《華爾街日報》報道，美國首都華盛頓的民主黨和共和黨人似乎渴望對中國採取強硬立場。這種傾向在3月TikTok接受國會質詢時已露端倪。此外，美國眾議院也在1月份以壓倒性票數通過成立新的中共問題特設委員會的決議。

在4月較早時，針對中國企業影響力日益擴大的問題，中共問題特設委員會的成員與Alphabet、蘋果公司、微軟等幾間美國企業巨頭召開會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

