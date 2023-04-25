英國王室︱法庭文件揭威廉王子手機遭入侵　梅鐸集團用巨款和解

英國哈里王子（Prince Harry）正控告傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團報業公司（News Group Newspapers）侵犯私隱，據哈里方面遞交的法庭文件4月25日揭露，梅鐸旗下集團曾與白金漢宮秘密達成和解協議，支付巨額款項，以私下平息入侵威廉王子（Prince William）手機的事件。



哈里王子指控新聞集團報業公司旗下的《太陽報》、已結束營運的《世界新聞報》（News of the World）在1990年代中期至2016年不斷侵犯其私隱，批評對方使用欺詐、入侵電話的手段。

哈里的法律團隊在最新遞交予法庭的文件揭露，原來2020年時梅鐸旗下集團曾與白金漢宮秘密達成協議，這間公司透過支付非常巨額的金錢（very large sum of money），在入侵威廉王子手機一事上與王室達成和解。

新聞集團報業公司則透過代表律師否認與王室有任何秘密協議。白金漢宮則表示不評論進入法律程序的案件。

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文件沒有詳細講述王室成員電話遭入侵的事件，但據路透社報道，在2014年一宗刑事審訊中，《世界新聞報》前編輯古德曼（Clive Goodman）曾承認在2000年代中期入侵哈里王子、威廉王子及其妻子凱特（Catherine, Princess of Wales）的手機語音信箱。

當時古德曼稱，凱特的手機被入侵多達155次，威廉與哈里的手機也分別有35次和9次。

哈里在最新文件指，達成協議是為了避免王室成員要坐在證人席上，重新講述私人、高度敏感的語音訊息具體細節。

他又談到其父親查理斯（King Charles III）1990年代與卡米拉（現時為英國王后）的電話對話遭竊聽，內容經傳媒公開後，引起軒然大波，王室之後都盡力避免遭這些事件損害聲譽。

哈里並指已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）曾參與有關這次事件的討論，並於2017年允許哈里就有關自己的案件繼續追究。

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