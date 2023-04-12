英國白金漢宮：哈里王子單獨赴查理斯加冕典禮　梅根不同行

英國白金漢宮4月12日宣布，哈里王子（Prince Harry）將出席父親、英王查理斯三世（King Charles III）5月6日舉行的加冕典禮，其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）及孩子不會同行。



白金漢宮指，梅根會與孩子阿奇王子（Prince Archie）、莉莉貝特公主（Princess Lilibet）一起留在美國加州。

在5月6日早上，查理斯三世與王后卡米拉將乘坐鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach）從白金漢宮前往西敏寺，加冕典禮會於上午11時在西敏寺舉行，查理斯三世會戴起「聖愛德華王冠」接受加冕，典禮結束後，兩人會乘坐黃金馬車（Gold State Coach）原路返回白金漢宮。沿途會有大型巡遊隊伍護送。

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哈里王子夫婦與英國王室的矛盾一再升溫，哈里1月推出回憶錄《Spare》，拋出不少震撼彈，內容包括公開他與查理斯、威廉王子之間不和的更多細節，指曾遭兄長威廉打傷，又稱自己與兄長曾勸父親查理斯別娶卡米拉等，回憶錄內容也涉及梅根與王妃凱特的失和事件。

在回憶錄面世後，英王查理斯決定要求哈里及梅根遷出英國居所浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。

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