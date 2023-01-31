傳哈里王子求和 威廉卻拒接電話 違背查理斯希望兄弟和好心願
撰文：聯合新聞網
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英國哈里王子（Prince Harry）與王室之間的衝突，在他和梅根（Meghan Markle）推出了Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》（Harry and Meghan）以及個人回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）後，陷入又一波的高峰。
雖然他的父親、英王查理斯（Charles III），仍然希望今年舉辦加冕大典時他能在場，然而他的王儲兄長威廉（Prince William）被爆料拒接他的求和電話，違背查理斯曾叮囑、希望兄弟倆能和好的心願。
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根據專門報道明星與名人八卦的Radar Online，威廉對於哈里完全失去信任，現在也沒辦法對哈里放下戒心，哈里在枱面上以受害者自居，控訴王室人員寧可撒謊破壞妻子梅根的形象，也要保護身為未來英國國王、王后的威廉和其妻凱特（Kate Middleton），堅持要王室相關人等給梅根一個道歉。
但在威廉的認知裡，原因沒有這麼簡單，他甚至已經覺得並非梅根在背後煽動哈里，純粹是哈里想要報復，並且利用王室的光環賺進一大筆財富。
威廉以為哈里對王室接連開砲，具有摧毀「君主制」存續的恐怖影響，尤其年事已高的查理斯，身體不比以往，再這麼被影響心情，可能會對健康有很大的打擊，想到這兒，他就很難再對哈里放輕鬆，希望哈里放過老爸爸，有什麼事全部衝著他來就好。
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事實上，哈里的命運確實極有可能掌握在威廉手裡，查理斯對他固然較為心軟，且因為年紀大、在位的日子也許不會太長，接下來就會換威廉作主。
威廉的意志力一向堅決、脾氣也硬，哈里若沒辦法和威廉改善關係，威廉有權力達成不少王室支持者的期望：廢了哈里和梅根的王室頭銜。
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