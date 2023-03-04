韓攝理教圖阻Netflix新片播映失敗　方力申女友挺身指控繼續在線

Netflix新紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3月3日登場，內容圍繞韓國宗教醜聞，其中一名曾信奉攝理教的受害香港人、藝人方力申女友葉萱（Maple Yip）勇敢現身，堅強講述遭性侵的慘痛經歷。此紀錄片也爆出法律戰，攝理教入稟韓國法院禁制Netflix與韓國電視台MBC播放，法院3月2日駁回臨時申請。



28歲的攝理教前教徒葉萱（韓文名：鄭秀晶）在《以神之名：信仰的背叛》中受訪，以流利韓語指控攝理教教主鄭明析猥褻及性侵，希望大眾警覺。

葉萱2022年3月也曾在韓國出席記者會指控攝理教，綜合紀錄片內容與她在記者會所述，她2011年仍是高中生時感覺空虛，並在銅鑼灣遇上攝理教信徒，令她加入了攝理教，數年後她直接飛到韓國，並很快獲提拔為高階信徒，又為該教做翻譯工作、參與直播影片等。

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此後她得到與教主「一對一接觸」的機會，她指2018年首次遭性侵，當時覺得奇怪又混亂，但之後有其他教徒向她稱「那是上帝的愛」。

紀錄片指鄭明析否認兩人有性關係，但片內播出錄音，有疑似鄭明析的聲音向葉萱說「抱我，抱緊我，說你會永遠愛主」，又有「哇，屁股真大……你很舒服吧？」、「我好像高潮了50次」等露骨字句。

葉萱聲淚俱下指「他做的事真的太變態了」、「真的，真的太髒了」。

除了葉萱外，片內也有其他多名女子受訪指控鄭明析會以「面談」、「身體檢查」等為理由，與年輕女性接觸，且偏愛身高逾170厘米的高個子女性，他被指會伸出淫爪，甚至集體性交，有前教徒大談當時遭洗腦。

影片又顯示攝理教一直要求葉萱不要接受訪問，她前往韓國準備受訪時，發現有不明車輛跟蹤她，令她大感害怕。在紀錄片播出後，葉萱的男友兼藝人方力申4日表示支持女友，未來會陪伴女友到韓國出庭。

《以神之名：信仰的背叛》於今日（3日）下午於Netflix上架。（Netflix）

教主曾潛逃香港

攝理教原名為基督教福音宣教會（又稱JMS），教主鄭明析1945年生於韓國，70年代後期開始到首爾傳教，並以多間大學為目標，吸引學生入教，據紀錄片指，他建立多達200至250個分部教會。

鄭明析會自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主），據韓媒指，他會向信眾稱「看不見上帝嗎？看不見嗎？看着我，上帝。」

教會一直壯大，至1999年，有女教徒離開教會後竟遭綁架毆打，幸她成功逃脫，令教主涉嫌性侵女教徒的事件曝光，鄭明析迅速逃離韓國，一度逃到香港、台灣、日本等地，2003年在香港因逾期居港遭入境處拘捕，但之後又棄保潛逃，至2007年再在中國大陸落網，他被遣返韓國，2009年2月判監10年，至2018年釋放，但之後傳出他再度傳教與涉嫌犯案的消息。

▼《以神之名：信仰的背叛》韓國版預告片▼

法庭駁回攝理教禁播申請

這套紀錄片在韓國同樣備受矚目，攝理教2月17日向法院提出禁止紀錄片播出的臨時申請，以Netflix和MBC為禁止對象，批評該片違反無罪推定的原則，損害宗教自由。

首爾地方法院3月2日駁回攝理教的臨時申請，法官表示「MBC和Netflix收集了相當多的客觀和主觀資料，並以此為依據製成節目。僅憑攝理教方面提交的資料，很難斷定節目中有關攝理教的主要內容不是真實。」《以神之名：信仰的背叛》如期3月3日在韓國登場。