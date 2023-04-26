美國設晶片技術中心　斥資110億美元用於研發

美國政府將建立一個由先進電腦晶片設計和工程設施組成的網絡，計劃焦點是斥資110億美元（約858億港元）用於研發，以增強美國的經濟和國家安全。



彭博社報道，美國商務部設想，這一國家半導體技術中心（National Semiconductor Technology Center）將涵蓋全美多個新技術站點，與學界和行業夥伴一道，推動產品創新和人力發展。政府的目標是在年底前令該中心啟動運行。

計劃的目標包括在美國生產最新的半導體技術，縮短從設計到商業化的時間，並培訓技術員、工程師等人員。其旨在聚集整個行業的利益攸關者，包括晶片設計人員、大學和社區學院、州和地方政府、製造商、工會和投資者等。

美國商務部定星期二（4月25日）發布一份報告，闡述該中心的願景和戰略。它將在星期三為一個甄選委員會徵集提名，該委員會將選定一個受託人委員會來設立這一中心，並獨立於商務部運行。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，該中心將是一個獨立的非盈利機構，從而能夠得到業內企業的信任，視為一個受科學驅動的中立組織。

雷蒙多通過電話對記者說：「它將使我們能夠建立一個強大的生態系統，不僅讓我們有幾家新的晶圓廠，也要重新奪回美國在未來技術研發方面的領導地位。」

該技術中心的許多細節尚未確定，例如總部或全國各地站點的所在地等。雷蒙多說，政府將在未來幾個月內做出決定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

