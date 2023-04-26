蘇丹內戰｜英國把握停火時間　展開大規模撤僑

非洲國家蘇丹自4月15日爆發內戰，多國正進行或準備撤僑。在政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）同意停火72小時後，英國周二（4月25日）開始大規模撤離其公民。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）發言人表示，已有1架航班起飛，預計之後會再有2架航班起飛，並強調說英國有能力接管機場，以便在需要時繼續飛行。



英國估計約4,000名國民在蘇丹，軍用航班會從首都喀土穆（Khartoum）外的一個機場起飛，並對持有英國護照的人開放。

辛偉誠在Twitter上表示，英國政府已經開始利用英國皇家空軍航班，大規模撤離在蘇丹的英國護照持有人。 其發言人表示，英國國民將被帶到地中海國家塞浦路斯，政府會為他們前往英國提供便利。

塞浦路斯是個英國前殖民地，擁有2個英國軍事基地。 航班追蹤網站Flightradar24顯示，格林威治標準時間上午12時30分前不久，一架從喀土穆起飛的英國皇家空軍航班，已降落在塞浦路斯的英國皇家空軍基地。

英國外交大臣祁湛明（James Cleverly） 表示，政府正聯繫準時撤離的國民，但無法提供前往機場的護送服務。他表示，英國將繼續推動蘇丹敵對雙方維持停火。