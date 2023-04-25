中國將關閉駐蘇丹使館？外交部：危險需撤離時，使館永遠撤在最後

蘇丹局勢升級以來，多國已經開始撤僑並關閉駐蘇丹使館。4月25日，外交部發言人毛寧主持例行記者會，有記者詢問，中方是否打算關閉駐蘇丹使館並撤回駐蘇丹使館人員？對此，毛寧回應稱，「有危險需要撤離時，使館永遠撤在最後。」



該記者指出，對於蘇丹國內武裝衝突，美國總統拜登（Joe Bidem）稱，美國軍方從蘇丹撤離了美國政府人員，正在暫停其駐蘇丹使館的行動。英國首相蘇納克稱，英國軍隊從蘇丹撤離了外交人員及其家屬，法國外交部宣佈撤離駐蘇丹外交人員，並關閉駐蘇丹使館。中方是否打算關閉駐蘇丹使館並撤回駐蘇丹使館人員？

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

毛寧則強調，蘇丹局勢升級以來，黨和政府十分關心中國在蘇丹人員和機構的安全，中國駐蘇丹使館堅守崗位，密切關注形勢發展變化，為保障在當地的中國公民和機構安全全力提供支援協助。

毛寧指出，「有危險需要撤離時，使館永遠撤在最後。外交部也將採取有效措施保障使館人員的安全。」

據此前報道，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）4月15日起爆發武裝衝突，雙方雖適逢21日開齋節同意停火3天，但首都喀土穆（Khartoum）續有零星戰鬥，且停火僅1天後又開始激戰。多國已在準備或進行撤僑。

2023年4月19日，在蘇丹喀土穆（Khartoum）有群眾在車站聚集準備逃離。（路透社）

中國駐蘇丹使館22日發布通知，統計在蘇丹中國公民撤離意願。聲明稱，請所有在蘇丹中國公民於當地時間4月22日晚9時前完整、仔細填寫相關表格。

使館同時提醒在蘇丹中國公民繼續密切關注形勢，保持高度警惕，加強安全防範，保障人身安全。

中國外交部領事司司長吳璽4月23日接受央視獨家專訪，稱中國外交部會與各有關部門、地方政府、以及駐蘇丹等國使館，與蘇丹有關方面密集溝通，千方百計地保護在蘇丹1,500多名中國同胞的生命安全。

蘇丹武裝衝突：左圖為2023年4月15日，蘇丹軍方兩股勢力發生衝突期間，有軍車在蘇丹首都喀土穆巡邏。右圖為2023年4月15日，一名據報隸屬蘇丹正規軍的士兵蹲在一樓梯後方，並使用武器開火。兩圖為路透社自社交媒體取得的影片截圖。（Reuters）

4月24日毛寧稱，目前中國外交部已派出工作組赴前方展開工作，第一批在蘇中國人員已安全撤離至蘇丹的鄰國。

據中國駐埃及大使館網站4月24日稱，近日蘇丹安全形勢急劇惡化，陸續有中國公民自行撤離，從蘇丹-埃及邊境入境埃及。

使館稱，中國駐蘇丹、埃及使館密切關注、積極協助中國公民撤離蘇丹、入境埃及，駐埃及使館已派工作組前往埃及南部高斯陶勒口岸。