蘇丹停火實施不足半天遭打破　衝突雙方互相指責

經美國和沙特的調解下，蘇丹衝突雙方決定在4月25日實行72小時的停火。但停火協議實施不夠半日就被打破，衝突雙方互相指責對方破壞停火協議。



蘇丹政府軍表示，武裝組織「快速支援部隊」將軍事車隊開往首都喀土穆，準備開展大規模軍事行動。快速支援部隊則指責軍方繼續以戰機攻擊喀土穆。

聯合國蘇丹問題特使表示佩爾特斯（Volker Perthes）表示，衝突雙方都認為使用軍事行動可以取得勝利，導致雙方都未有積極談判，並稱這是誤判。

圖為4月15日，蘇丹首都喀土穆，從上空可見機場機堐黑煙。（Reuters）

美國國務院敦促延長蘇丹的停火協議，希望通過與蘇丹軍方和文人領導人的接觸，找到停止敵對行動的途徑。白宮表示，會繼續與蘇丹衝突雙方領導人對話，爭取實現永久停火和人道主義安排。

隨著衝突持續至第二周，蘇丹的人道危機日益嚴重，數以萬計的人已逃離居所，留下的正面對缺乏食水及安全的威脅。喀土穆商店的食物已售罄，由於缺乏警察巡邏，不時發生搶劫事件，市內幾間食品工廠已遭到洗劫。

聯合國人道主義事務協調辦公室警告說，喀土穆及周邊地區的食物、水、藥品和燃料極其短缺。國際救援組職及無國界醫生則因為安全問題延誤施以援助，無國界醫生組織表示，街道到處都是屍體，他們無法安全把物資送抵蘇丹。