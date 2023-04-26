美國參議員要求制裁中國雲服務

俄衛網4月26日引述美國共和黨參議員的一封信報道稱，共和黨參議員要求美國政府對中國雲服務華為雲和阿里雲實施制裁，原因是涉嫌威脅美國國家和經濟安全。



這封寫給美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長耶倫（Jenet Yellen）和貿易部長雷蒙多（Gina Raimondo）的信中寫道：「公開資料顯示，華為雲和其他基於中國的雲服務不僅對國家和經濟安全構成威脅，而且還與包括受制裁公司在內的外國公司互動，這對美國和我們的夥伴和盟友的國家和經濟安全利益構成直接威脅。」這封信由九名共和黨參議員簽署，包括參議員魯比奧（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz）。

信中指出：「我們呼籲你們利用現有的工具，包括制裁、出口限制和投資禁令，對這些公司採取果斷行動，並對提供雲存儲服務的中國公司進行調查。」

這封信的作者指出，至少有兩家中國服務公司——華為雲（Huawei Cloud）和阿里雲（Alibaba Cloud）存在「危險」，他們還要求將後者列入出口限制名單，因其與中國國防部門的所謂聯繫，並要求取消其出口許可證。

信中強調：「美國企業不應該通過出口美國技術來幫助阿里雲。」

除了這兩家公司外，參議員們還要求美國當局關注百度雲和騰訊雲等中國雲服務公司，他們指責這些公司「直接或間接在美國工作，對國家安全和外交政策利益產生負面影響」。