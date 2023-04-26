中國籲蘇丹衝突雙方盡快停火

當地時間25日，聯合國安理會緊急審議蘇丹局勢，聽取聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、非盟委員會主席法基的代表通報。中國常駐聯合國代表張軍大使在會上呼籲蘇丹衝突雙方儘快實現停火，避免局勢進一步升級。



張軍表示，蘇丹突發武裝衝突，造成大量平民傷亡和基礎設施損毀。作為蘇丹的好朋友、好夥伴，中方對蘇丹局勢再陷動盪深感痛惜。張軍呼籲衝突雙方以國家和人民利益為重，確保人道停火執行到位，切實保護平民，保護在蘇丹外國機構、人員和外交使團安全，為人道救援和人員撤離轉移提供安全保障和後勤便利。中方感謝有關各方為中方人員撤離轉移提供的幫助和便利。

張軍指出，中方讚賞非盟、伊加特、阿盟等地區組織和有關地區國家為應對蘇丹局勢發揮的關鍵作用。中方對古特雷斯秘書長和聯合國團隊所作努力表示肯定，支持聯合國繼續同地區組織保持協調、形成合力。

張軍指出，蘇丹是非洲之角重要國家。如果當前衝突延宕升級，勢將造成更大外溢風險，不符合蘇丹利益，也將危及地區和平穩定。當務之急是要推動衝突儘快平息，推動衝突雙方通過對話化解矛盾分歧，推動政治進程和經濟社會發展重回正軌。

張軍強調，蘇丹此次動盪值得深思。國際社會要尊重蘇丹主權和主導權，支持蘇丹探索符合本國國情的制度安排，認真聽取蘇丹和地區國家的關切。