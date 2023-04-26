美媒：Binance幣安在中國僱員或引美國監管機構質疑

為美國客戶服務的加密貨幣交易平台幣安美國（Binance.US），據報在中國上海有約100名包括技術人員的合約僱員。美國前官員分析，這可能引起美國監管機構的質疑。



據彭博社星期二（4月25日）報道，兩位匿名知情人士透露，幣安美國目前在上海約有100名合約工，主要是工程和產品部門人員。由於未獲授權對媒體發表講話，知情人士要求匿名。知情人士說，將一些員工遷往北美的計劃提出已至少有一年時間，但進展緩慢。

幣安美國在聲明中回應稱，公司在全球擁有500多名員工和合約工，為美國客戶提供服務。聲明中也說，幣安美國擁有獨立的、經驗豐富的領導團隊，掌控公司的方向、資產以及對客戶賬戶和數據的監管，並稱所有信息都存儲在維珍尼亞州列治文（Richmond，又譯里士滿）的亞馬遜網絡服務平台上。

彭博社引述的美國大學兼職法學教授、前美國財政部官員Jerry Comizio則認為，幣安美國與中國的任何聯繫，都可能引起美國當局的質疑。美國商品期貨交易委員會、司法部和財政部的發言人不予置評，美國證券交易委員會則未回覆彭博社的置評請求。

幣安大約在六年前由趙長鵬在中國創立，不過從未透露公司總部的位置。有匿名知情人士告訴彭博社，北京禁止虛擬貨幣交易推動了趙長鵬在馬爾他和日本等對加密貨幣更加友好的地點尋找公司基地，不過他在中國保留了一些員工。

趙長鵬去年曾透露，截至2018年底，大多數幣安員工已經離開了中國，僅剩下一些客戶服務代理。

今年3月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）以涉嫌違反監管條例為由，起訴了幣安及其首席執行官趙長鵬。