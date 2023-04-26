歐盟點名19個網上平台和搜索引擎受《數碼服務法》監管

歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）4月25日稱，19個網上平台和搜索引擎受《歐盟數碼服務法》（Digital Services Act）監管，背負有令互聯網更安全的特殊責任。



《歐盟數碼服務法》要求科技公司在8月前進行風險管理、進行外部和獨立審計、與政府和研究員分享數據、以及定立行為準則。

路透社4月25日稱，受《歐盟數碼服務法》監管的企業須採取更多措施來應對虛假訊息、向用戶提供更多保護和選項、以及為兒童提供更強的保護措施，否則面臨高達公司全球營業額6%的罰款。

《歐盟數碼服務法》監管的網上平台和搜索引擎包括美國科技企業Google母公司Alphabet的Google地圖（Google Maps）、應用程式商店Google Play、Google搜索引擎、Google購物（Google Shopping）、影片分享網站YouTube、美國科技公司Meta的Facebook和Instagram、美國亞馬遜公司（Amazon）的Marketplace、美國蘋果公司（Apple Inc.）應用程式發行平台App Store、美國微軟（Microsoft）的求職網站領英（LinkedIn）和搜尋引擎Bing。

據歐盟所指，荷蘭旅遊電子商務平台booking.com、美國手機應用程式Pinterest、美國社交媒體公司Snap Inc.即時通訊應用程式Snapchat、中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）、美國社交平台Twitter、網絡百科全書維基百科（Wikipedia）、德國網絡零售商扎蘭多公司（Zalando）、中國阿里巴巴（Alibaba）的全球速賣通（AliExpress）也受《歐盟數碼服務法》監管。