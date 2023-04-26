中國回應英國外相對華政策演講：捧着過時劇本念舊台詞

英國外相祁湛明（James Cleverly）4月25日在倫敦講述英國的對華外交政策，內容包括主張中國需解釋擴張軍力意圖。中國外交部26日回應時批評英方一味抱殘守缺，捧着過時劇本念着舊台詞，最終只能離時代的進步愈來愈遠。



祁湛明的演說也涉及香港、新疆、台灣等議題。

中國外交部發言人毛寧在4月26日主持例行記者會，她表示當今世界深度交融，多重挑戰相互疊加，需要各國合作應對，集團政治、冷戰思維違背歷史大勢，不符合包括英國在內的各方利益，「中方一直本着平等和相互尊重的精神發展對英關係，但英方一味抱殘守缺，捧着過時的劇本念着舊台詞，最終只能離時代的進步愈來愈遠。」

毛寧指，關於香港問題，中英聯合聲明涉及英方的條款已經全部履行完畢，英方對香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂的權利和責任。

她又指新疆經濟發展、社會穩定、宗教和睦、文化繁榮、人民安居樂業，是有目共睹的事實，英方充耳不聞，視而不見，執意污衊抹黑，純屬別有用心。

毛寧稱台海的現狀是兩岸同屬一個中國，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持，英方如果希望保持台海和平穩定，就應當嚴格恪守一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂行徑。

毛寧強調台灣、香港、新疆問題純屬中國內政，不容任何外部干涉，中方敦促英方謹言慎行，停止無端指責中國、干涉中國內政，多做有利於中英關係發展，有利於世界和平穩定的事情。

在演說中，祁湛明也談到與中國進行直接和有建設的對話，同時加強英國的國家安全，以及與其他印太國家的合作。