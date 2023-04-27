美商務部長雷蒙多：中國雲計算公司或威脅國家安全

美國9名共和黨參議員要求制裁包括華為雲（Huawei Cloud）在內中國雲服務公司後，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三（4月26日）表示，華為雲和阿里雲（Alibaba Cloud ）等中國雲計算公司，可能對美國安全構成威脅，將進行審視。



雷蒙多周三在參議院的聽證會上表示，中國雲公司可能構成威脅。 在她的任期內，她已經將200多家中國公司列入實體名單，當局正在積極、持續調查其他威脅，如果認為公司需要進入名單，她會毫不猶豫將其列入。她表示，出口管制名單上約四分之一的中國公司，是在她任期之內增加，而且必須繼續。她又稱，該部門需要更多資源來審查出口管制問題 ，並指威脅真實存在。

由9名共和黨參議員組成的小組，周二敦促拜登政府對華為技術雲部門、阿里雲和其他中國雲服務提供商實施制裁。 他們希望雷蒙多將這些公司添加到實體清單中，實施出口管制。

該封信指出，「公開資料顯示，華為雲和其他基於中國的雲服務不僅對國家和經濟安全構成威脅，而且還與包括受制裁公司在內的外國公司互動，這對美國和我們的夥伴和盟友的國家和經濟安全利益構成直接威脅。」這封信由九名共和黨參議員簽署，包括參議員魯比奧（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz）。